A PTC Group, com sede em Oliveira de Azeméis, surge entre os destaques no boletim mensal da Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA).



A edição de julho tem como tema de fundo "o vigoroso crescimento do valor das exportações" do sector dos componentes para a indústria automóvel, que atingiram 3600 milhões de euros entre janeiro e maio passado, o valor mais alto de sempre, que corresponde a uma subida de nove por cento.



O boletim mensal mais recente da AFIA dá visibilidade a várias atividades envolvendo empresas da região de Aveiro.



Uma das quais foi a atribuição do Prémio Inovação que é organizado pela ERT, empresa especialista em têxteis técnicos (São João da Madeira) e a Simoldes (Oliveira de Azeméis).



A atualidade do sector inclui referência também ao investimento de 100 milhões de euros da Renault para modernizar a produção de caixas de velocidade em Cacia, que foi formalizado com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa.



No âmbito da apresentação de empresas, a AFIA dá espaço, em julho, à PTC Group, a empresa de engenharia de Oliveira de Azeméis liderada por Tiago Monteiro, que se dedica a sérviços nas áreas do projeto e fabrico de moldes para injeção de plástico e desenvolvimento de produto.



A PTC Group, fundada em 2006, possui escritórios também no Brasil, no México e França, disponibilizando recursos humanos qualificados aos seus clientes do sector automóvel e não só em regime de outsourcing.



No âmbito da formação, a carência de mão de obra qualificada levou a criar a PTC Academy, que pretende qualificar novos profissionais para a indústria dos moldes e desenvolvimento de produto, ou melhorar as competências de quem já exerce funções nestas áreas.



Engenharia de moldes, design e desenvolvimento de produto, design automotivo ou modelação CAD 2D e 3D são algumas das formações especializadas propostas.



A empresa, que tem cerca de sete dezenas de colaboradores, integra 90% dos estagiários que lhe chegam da Escola Superior Aveiro Norte.