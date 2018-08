O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Aveiro, para o período compreendido 2018-2027 encontra-se em consulta pública até ao próximo dia 22 de agosto, informa a Câmara local.



"Um instrumento operacional, que abrange toda a área florestal do município e que pretende atuar ao nível da prevenção sensibilização, vigilância, deteção e supressão, intervindo estrategicamente ao nível da defesa da floresta contra incêndios", refere o comunicado.



Com a aplicação do guia técnico do PMDFCI, a Câmara deseja "promover a articulação das características sóciobiofísicas com as dinâmicas e responsabilidades das entidades presentes no território municipal, de forma a efetivar as alterações necessárias que maximizem a Defesa da Floresta contra Incêndios (DFCI)."



De acordo com a lei em vigor, irá decorrer o período de consulta pública para recolha de sugestões. O documento está disponível no Gabinete de Atendimento Integrado da Câmara, bem como no site institucional do município.



A formulação de sugestões ou observações sobre quaisquer questões a considerar deverão ser entregues, por escrito, na Câmara Municipal de Aveiro ou por endereço eletrónico para geral@cm-aveiro.pt.