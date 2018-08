No âmbito do processo de discussão pública do PSOEM / Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo, o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro subscreveu um parecer formalmente emitido a 26 de julho, realçando em especial a importância da Ria de Aveiro.

O Executivo Municipal deliberou tomar conhecimento e subscrever o referido parecer, que à escala Municipal verifica uma abordagem com falhas na identificação de questões estruturantes para a Ria de Aveiro e para o seu futuro. Estas questões, em particular no que respeita às dinâmicas económicas associadas à Ria, são cruciais na perspetiva da CMA, especialmente numa fase em que ainda não é percetível o impacto deste plano, nomeadamente, em termos normativos.

O parecer, para além de identificar as lacunas que se verificam quando se faz uma avaliação de maior pormenor à escala do Município de Aveiro, observando em especial as particularidades da Ria de Aveiro, procura constituir um contributo para a valorização do Plano, alertando para as preocupações locais assim como para as estratégias que têm vindo a ser implementadas, esperando que estas questões venham a ser consideradas no âmbito dos trabalhos do PSOEM.

O documento alerta ainda para o facto de “não ser explícito o âmbito e a representação geo-espacial dos usos e atividades existentes, ou de usos e atividades potenciais” na Ria de Aveiro.

Acresce que, “no espaço da Ria de Aveiro - águas de transição, não se verificou o reconhecimento de qualquer uso aquícola existente, apesar da presença de várias utilizações aquícolas em pleno funcionamento, nem sequer, uma referência expressa à relevância do potencial da Ria de Aveiro para esta atividade. Este potencial exigirá uma adequada e equilibrada gestão desta atividade com outros usos e aptidões concorrentes ou complementares, em articulação com os objetivos de proteção deste importante e complexo sistema lagunar”.

Da mesma forma, “a Área Militar de São Jacinto / RI10, que conforma um equipamento de alta relevância regional e nacional e sobre a qual ainda recaem diversas servidões militares, não surge devidamente referenciada, podendo vir a criar alguns constrangimentos futuros”, pode ler-se no parecer.

Município de Aveiro