Corpos, caras, mãos, com carácter realista ou figurativo, na exposição Anatomia, patente na Biblioteca Municipal durante o mês de agosto, estudantes de Artes do Colégio de Albergaria exploram, através de várias técnicas, o lado físico do ser humano.

A inauguração é a 2 de agosto, quinta-feira, pelas 18h00.



A história da arte e da anatomia estão interligadas desde o período dos Homens das cavernas até aos dias atuais. Artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Le Corbusier aperfeiçoaram a técnica de representação do corpo humano, legando-nos obras de arte que continuam a maravilhar o público de hoje.



Ao longo de 28 obras, que conjugam diferentes técnicas – mista, acrílico, pastel de óleo e gesso – os estudantes “representam o que são e o que sabem, criam as suas memórias e o seu futuro, modelam a forma, os seus sonhos, as suas ideias, procuram a beleza, criam a beleza”, refere Teresa Leite, professora da disciplina de Desenho A e mentora do projeto.



Os estudantes do Curso de Artes Visuais do Colégio de Albergaria têm exposto as suas obras desde o ano letivo 2006/2007, partilhando assim o seu trabalho com a comunidade. Todos os anos é escolhido um tema diferente “para despertar nos alunos o desejo de conhecer melhor o mundo maravilhoso da Arte e consequentemente fazer parte dele”, salienta Teresa Leite.



O projeto criativo desenvolve-se a longo do ano letivo, implicando muita pesquisa e inúmeros esboços. “O nosso desejo é que a exposição, já reconhecida pelo aspeto educativo, seja uma opção cultural para a cidade e surpreenda e encante todos os visitantes”.



Assine o serviço de alerta de eventos culturais e de lazer Follow Aveiro



Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre / leisure, events, free time



Subscrever a mailing list para receber a agenda aqui https://noticiasdeaveiro.hosted.phplist.com/lists/?p=subscribe&id=1