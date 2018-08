O septuagenário que esfaqueou mortalmente um indivíduo de 38 anos, em Aveiro, na passada feira, ficou a aguardar julgamento em prisão preventiva.



Depois de ouvido hoje em interrogatório judicial, o arguido, de 73 anos, foi conduzido a estabelecimento prisional.



A agressão fatal ocorreu na segunda-feira à noite em contexto de mau relacionamento entre os dois homens envolvidos, que eram vizinhos.



A vítima foi atingida com dois golpes em áreas vitais, nomeadamente no peito e pescoço, durante uma discussão nas escadas do prédio onde moravam, na rua Principe Perfeito, centro de Aveiro.



O óbito seria declarado no local e o autor do crime entregou-se à chegada da autoridade policial.



A discussão terá sido motivada por desagrado do septuagenário com o ruído vindo do apartamento do vizinho.