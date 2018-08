Câmara de São João da Madeira rescinde com empresa que abastecia cantinas escolares (Ag. Lusa) 01 ago 2018, 17:03 A Câmara Municipal de São João da Madeira anunciou hoje que rescindiu o contrato com a empresa que abastecia as refeições de 11 escolas do concelho, na sequência de críticas à indisponibilidade de alimentos previstos nas ementas.



A medida surge depois de cozinheiras e outras funcionárias desses estabelecimentos de ensino terem a 18 de julho denunciado situações de salários em atraso por parte da empresa Know Food e alertado para sucessivas falhas no fornecimento de bens como legumes e pão (ler artigo).

