Câmara de Aveiro entrega concessão do ´Café-Esplanada´ da Fonte Nova por 2.500 euros / mês 01 ago 2018, 17:01 Já existe desfecho do concurso público para a exploração do ´Café-Esplanada´ do jardim do largo da Fonte-Nova, um espaço municipal.



O executivo deliberou na última reunião adjudicar a concessão à empresa ´Ideias Salgadas´ pelo valor mensal de 2500€ (+ IVA), com um prazo máximo de ocupação de 10 anos.



"Com esta medida a Câmara Municipal de Aveiro pretende estimular um espaço central da Cidade de Aveiro, onde é possível potenciar novas formas de dinamização da zona envolvente e captar novos públicos, seguindo a opção política de fixação turística no Município e na Região, através da qualificação de espaços inviáveis do ponto de vista turístico e da reabilitação dos espaços existentes", refere um comunicado. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

