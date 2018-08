Aveiro: Visitas ao Museu Santa Joana cresceram 10% no primeiro semestre de 2018 01 ago 2018, 11:18 Assinalam-se hoje, dia 1 de agosto de 2018, três anos sobre a data em que a gestão do Museu de Aveiro Santa Joana por foi delegada na Câmara local.



Em comunicado, a presidência do município faz "um balanço muito positivo", destacando "o trabalho de contínua valorização" do principal espaço museuológico da cidade "consciente que este representa um dos principais fatores distintivos da História e da Cultura" do município de Aveiro e do País, "potenciando os valores distintivos de um território singular, dando visibilidade e notoriedade aos elementos diferenciadores."



A edilidade regista "um crescimento constante de visitantes desde 2015, com a assunção da gestão". Até 2017, a afluência aumentou "aproximadamente 30%".



No último ano completo fora da gestão municipal (2014), o Museu recebeu 38.234 visitantes, passando para 41.821 em 2015, 51.693 em 2016 e contabilizando 55.177 visitantes em 2017.



"Já no primeiro semestre de 2018, o ex-libris dos Museus de Aveiro mantém a tendência com o registo de novo aumento de público em 10%, face ao período homólogo de 2017, num total de 30.572 visitantes (27.650 visitantes no primeiro semestre de 2017)", refere o comunicado.



Um "registo inédito", que verificou o maior número de visitantes (desde 2014), nos primeiros seis meses do ano.



Comparando o último semestre de gestão do Ministério da Cultura / DRCC (que foi o primeiro semestre de 2015) com o primeiro semestre de 2018 (último semestre de gestão Câmara), o crescimento foi de 38%, passando de 22.137 para 30.572 visitantes.



"Para este crescimento importa obviamente destacar o contributo institucional positivo da Câmara Municipal de Aveiro, com múltiplas medidas e investimentos, lembrando a decisão de acabar com a taxa turística, optando pela realização de um trabalho de cooperação com os agentes locais, apostando no marketing territorial para promoção do património material e imaterial, numa verdadeira estratégia de eficiência coletiva, cruzando diferentes manifestações artísticas, culturais, desportivas e de lazer", adianta a autarquia.



A programação anual assume "uma tónica de regularidade no que concerne ao número de atividades, à diversidade de temáticas abordadas, à exploração e potenciação dos diferentes espaços e funções museológicas resultou assim, numa oferta cultural qualificada, e em especial, numa procura por diferentes segmentos de público."



A Câmara continuará a apostar "na tendência linear do crescimento, a qual é suportada pela continuidade da implementação do plano de atividades aprovado, nomeadamente ao nível das exposições e atividades de Serviço Educativo."



Assim como "o reforço da imagem e presença do Museu de Aveiro | Santa Joana em várias exposições do País, destacando-se o Museu de Arte Antiga e o Convento de Tomar."



Para além da realização de grandes eventos e iniciativas, "outro dos alicerces deste crescimento, capaz de mobilizar públicos", o Museu deseja incrementar "a aproximação dos Cidadãos, do movimento associativo, das entidades e organizações" ao seu espaço, nomeadamente para "realização dos seus eventos, congressos e outras iniciativas."



A Câmara sublinha ainda "a aposta estruturante nos congressos de cariz nacional e internacional com uma forte afirmação" dos espaços museuológicos da cidade.



"A afluência dos turistas que se regista durante o período de verão e que, de modo crescente, procuram os Museus de Aveiro como ponto de interesse durante a sua estadia em Aveiro, tendo o bilhete único assumido os Museus de Aveiro como uma imagem de marca cultural e a aproximação dos programas culturais com forte impulsionamento no Museu de Aveiro | Santa Joana, é outro dos motivos para este balanço positivo", lê-se no comunicado.



"Mais do que as receitas que contribuem para a sustentabilidade do projeto, o aumento significativo do número de visitantes é revelador de uma maior visibilidade dos Museus de Aveiro e do alcance das iniciativas por si desenvolvidas", conlui a Câmara no balanço.

