Escuteira atropelada em São Jacinto não resistiu aos ferimentos 01 ago 2018, 09:34 Faleceu a escuteira de 13 anos que foi atropelada na estrada de São Jacinto, na passada segunda-feira. A menina era exploradora do Agrupamento 774 de Queijas, Região de Lisboa, que estava em atividade no campo escutista de São Jacinto. O Corpo Nacional de Escutas declarou luto oficial durante sete dias. O acidente ocorreu pelas 18:30, na estrada nacional 327. A vítima foi projetada por uma viatura para a ria, informou fonte da GNR. Depois de estabilizada com apoio de pessoal médico do INEM, a sinistrada foi evacuada de helicóptero para as urgências do hospital pediátrico de Coimbra. A rapariga seguia a pé inserida num grupo de escuteiros. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

