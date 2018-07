Aveiro: Autarquia subsidia coletividades com cerca de 633 mil euros 31 jul 2018, 18:29 A Câmara de Aveiro aprovou, na sua reunião privada de hoje, subsídios a atribuir âmbito do Programa Municipal de Apoio às Associações, totalizando cerca de 633 mil euros.



Tratam-se de contratos-programa para o ano de 2018 no domínio cultural e no domínio social, assim como protocolos de cooperação financeira para o investimento e ações pontuais que abrangem 66 associações, sendo 26 culturais, 34 de cariz social e seis ligadas a ONG e escuteiros, entre outras.



"A cooperação e o apoio às Associações é para a Câmara Municipal de Aveiro uma área de grande importância no desenvolvimento do Município e na dinamização da Comunidade, por força do relevante interesse público de que se reveste boa parte da atividade das associações", refere o comunicado.



A maioria PSD-CDS faz "um balanço extremamente positivo relativo ao primeiro ano de execução" do programa, reiterando "a aposta na cooperação".



Os protocolos serão assinados na próxima sexta-feira, pelas 18;00, em sessão pública no Salão Nobre dos Paços do Concelho.



"Estão pois criadas as necessárias condições para que a opção política assumida no atual mandato, de apoiar financeiramente as associações do município seja concretizada, com o cumprimento em absoluto dos contratos assinados, o que se traduz num relevante passo de fortalecimento ao movimento associativo municipal que a Câmara concretiza pela sua relevante importância social, económica e política", conclui o comunicado. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

