A Câmara da Murtosa anunciou que "vai reforçar, no próximo ano letivo, o investimento nas famílias murtoseiras, no que concerne ao esforço financeiro associado ao percurso escolar das nossas crianças e jovens", ainda que "extravasando as suas competências em matéria de ação social escolar e estendendo os apoios a ciclos de ensino que não estão sob a sua alçada."



No que concerne ao 1º ciclo do ensino básico (do 1º ao 4º ano de escolaridade), o município atribuirá a todos os alunos um auxílio económico de 60 euros, para aquisição de manuais, cadernos de atividades e material escolar;



Todos os alunos que frequentem o 2º ciclo (5º e 6º anos) receberão um apoio de 80 euros, sendo 50 euros destinados a comparticipar a aquisição de manuais e cadernos de atividades e 30 euros para a aquisição de material escolar.



Relativamente ao 3º ciclo (7º, 8º e 9º anos), a Câmara atribuirá, a todos os alunos, um apoio de 100 euros, sendo 70 euros destinados a comparticipar a aquisição de manuais e cadernos de atividades e 30€ para a aquisição de material escolar.



O município lembra que instituiu de há três anos a esta parte uma bolsa de estudo de 400 euros anuais a todos os alunos murtoseiros que frequentem o ensino secundário na Escola Padre António Morais da Fonseca, "uma medida que tem a pretensão de constituir um mecanismo de discriminação positiva para os jovens que decidam prosseguir os estudos secundários no seu próprio concelho."



Os alunos carenciados do concelho que frequentem o ensino superior podem, igualmente, beneficiar de uma bolsa de estudo atribuída pelo Município, que ronda os 1115 euros anuais.



Os apoios financeiros representarão, no próximo ano letivo, um investimento estimado, por parte da autarquia, de cerca de 146.000 euros.