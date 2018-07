Quase 80 por cento dos empresários de turismo do Centro de Portugal esperam que os resultados da sua atividade no verão de 2018 sejam iguais ou superiores aos do ano passado.

Este é um resultado preliminar de um inquérito feito aos empresários pelo recém-criado Observatório do Turismo Sustentável do Centro de Portugal.



O inquérito, que serviu para testar a operacionalidade da nova plataforma, inquiriu os empresários sobre as "Expetativas de evolução do número de clientes/visitantes para os meses de julho a setembro de 2018, comparativamente ao mesmo período de 2017". Dos 116 empresários que responderam, 13,8% esperam um resultado "claramente superior a 2017"; 33,6% acreditam num resultado "ligeiramente superior"; e 31,9% preveem um resultado "semelhante". Menos otimistas estão os 12,1% que aguardam um resultado "ligeiramente inferior" e os 8,6% que antecipam um resultado "claramente inferior" a 2017.



Entre outras iniciativas, o Observatório do Turismo Sustentável do Centro de Portugal encontra-se em fase de inventário dos recursos e atrações turísticas do Centro de Portugal, em estreita colaboração com os 100 municípios que integram a região. Ao mesmo tempo, está a proceder, junto dos empresários, a um levantamento de todas as unidades de negócio diretamente ou indiretamente relacionadas com a atividade turística.



O Observatório do Turismo Sustentável do Centro de Portugal é um mecanismo criado pelo Turismo Centro de Portugal com o objetivo de monitorizar todos os aspetos relacionados com o turismo na região, em especial os seus impactos económicos, sociais, culturais e ambientais.



Desenvolvido com o apoio técnico e científico do Instituto Politécnico de Leira (IPL) e apoio tecnológico da Primelayer, empresa incubada no Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, o Observatório é um Sistema de Monitorização da Atividade Turística (SMAT) que cumpre, na íntegra, os requisitos preconizados pela União Europeia através do “European Tourism Indicators System “ (ETIS). Mas vai mais longe, integrando outros indicadores específicos, para garantir uma aferição adequada da atividade turística da região Centro de Portugal e de todos os seus agentes turísticos: empresas, autarquias, comunidades intermunicipais, população local e turistas/visitantes.



O resultado mais prático será a produção de relatórios mensais, semestrais e anuais, que servirão de orientação para uma gestão de qualidade, baseada no conhecimento, de todos agentes turísticos da região.



O Observatório do Turismo Sustentável do Centro de Portugal é um projeto apoiado pelo Centro 2020.



Sobre o Turismo Centro de Portugal

O Turismo Centro de Portugal é a entidade que estrutura e promove o turismo na Região Centro do país. Esta é a maior e mais diversificada área turística nacional, abrangendo 100 municípios, e tem registado um intenso crescimento da procura interna e externa. É a região a escolher para quem pretende experiências diversificadas, pois concilia locais Património da Humanidade com a melhor costa de surf da Europa, termas e spas idílicos, locais de culto de importância mundial e as mais belas aldeias.

