Albergaria-a-Velha: Desporto adaptado com mais de três dezenas de participantes nos primeiros meses 31 jul 2018, 10:02 O projeto de desporto adaptado, concebido pela Câmara Municipal e implementado pela APPACDM de Albergaria-a-Velha, contou com 33 participantes nos primeiros três meses de atividade, o que é "um balanço positivo" para a autarquia. O objetivo é integrar, no primeiro ano, 50 pessoas portadoras de deficiência e/ou incapacidade nas ações desenvolvidas. Desde maio, foram realizados 67 treinos, 23 na modalidade de Boccia e 44 em Natação. A maioria dos participantes são do género masculino e 40% são crianças e jovens com menos de 18 anos. Os treinos realizam-se no Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha e nas Piscinas Municipais de Albergaria-a-Velha e Branca. O projeto conta com a participação e o envolvimento de cinco entidades – Agrupamentos de Escolas de Albergaria-a-Velha e Branca, Associação Amar Sem Diferenças, Associação Humanitária Mão Amiga e APPACDM. A Câmara Municipal celebrou no início de maio um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a APPACDM de Albergaria-a-Velha com o objetivo de promover a integração das pessoas portadoras de deficiência e/ou incapacidade na dinâmica desportiva do Concelho. O contrato-programa tem a duração de 12 meses e, durante esse período, o município de Albergaria-a-Velha vai conceder uma comparticipação financeira no valor de 22 mil euros, assegurar os custos referentes às inscrições dos participantes nas federações e/ou competições/encontros e apoiar no transporte, bem como assegurar a realização dos seguros de acidentes pessoais. Nos vários equipamentos municipais, a autarquia assegura os materiais didáticos e desportivos necessários para a realização das atividades. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

