Esfaqueamento mortal na cidade de Aveiro 30 jul 2018, 23:41 Um indivíduo de 38 anos morreu por esfaqueamento esta noite, nas escadas de acesso a um apartamento da Rua Principe Perfeito, no centro da cidade de Aveiro.



À chegada dos meios de socorro, pouco depois das 23:00, vítima estava já em paragem cardiorespiratória.



O óbito seria declarado no local pelo médico do INEM.



Segundo foi possível apurar, o homem evidenciava pelo menos dois golpes profundos ao nível do tronco.



O esfaqueamento terá ocorrido nas escadas de acesso no prédio onde existem quartos alugados, incluindo para acolhimento de pessoas ´sem abrigo´. O alegado agressor, septuagenário, vizinho da vítima, permaneceu no prédio até ser levado sob detenção, pela 1:45. O presumível crime foi presenciado por mais testemunhas, de quem partiu o pedido de socorro. As circunstâncias do esfaqueamento estavam por apurar em concreto. A vítima residia com a companheira no segundo de três andares do prédio localizado a escassos metros do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Aveiro onde o suspeito será presente para primeiro interrogatório judicial nas próximas horas.



A PSP chamou a Polícia Judiciária por indícios de homicídio com recurso a arma branca. O cadáver foi transportado para a morgue cerca da 1:15.

