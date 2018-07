Acidente com trator causou um morto em Águeda 30 jul 2018, 19:43 Um acidente com um trator, fora de estrada, em Oronhe, concelho de Águeda, causou, esta tarde, a morte do condutor, de 66 anos, informou fonte do comando territorial da GNR.



Os bombeiros locais receberam o alerta pelas 18:30.



Estavam envolvidos no socorro 12 efetivos e cinco viaturas.



O trator terá capotado. A vítima ainda foi encontrada com vida, mas não resistiu aos ferimentos. (em atualização) Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)