A semana que passou ficou marcada por duas mortes nas estradas da região de Aveiro, na zona de jurisdição do comando distrital da GNR.



O balanço relativo ao período entre 23 e 29 de julho registou ainda cinco feridos graves e 57 leves.



A Guarda tomou conta de 140 acidentes rodoviários.



No que toca a fiscalização, das 1.138 infrações detetadas 644 deveram-se a excesso de velocidade, 86 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 61 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei.



No âmbito de outro tipo de criminalidade, o balanço refere a apreensão de seis armas, três das quais de fogo.



A GNR levantou também 49 autos de contraordenação por infrações ambientais.