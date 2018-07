A Câmara Municipal da Mealhada vai inaugurar, no arranque do próximo ano letivo (2018/2019), dois Centros de Intervenção e Estimulação Multissensorial (salas snoezelen), que irão beneficiar cerca de uma centena de crianças das escolas básicas nº2 da Mealhada e da Pampilhosa.



Trata-se, de acordo com o Executivo liderado por Rui Marqueiro, de “um projeto que, pelas suas características muito especiais, é pioneiro a nível nacional, obrigando à criação de uma equipa multidisciplinar com o objetivo de apoiar e estimular as crianças com necessidades especiais”.



Em cada uma das escolas (Mealhada e Pampilhosa) será implementado um Centro de Intervenção Educativa e Estimulação Multissensorial, também conhecido por sala Snoezelen, uma sala multi-sensorial que tem como objetivo a estimulação sensorial e/ou a diminuição dos níveis de ansiedade e de tensão. Estes espaços são ambientes multissensoriais que permitem estimular os sentidos primários, como o toque, o paladar, a visão, o som e o olfato, sem recorrer às capacidades intelectuais mas sim às capacidades sensoriais de cada participante. Estão apetrechados com os mais diversos equipamentos, desde colchões de água a colunas de água, de espelhos a discos magnéticos.



Cada participante de snoezelen experimenta autocontrolo, descobre a autonomia, reduz a inibição, melhora a autoestima e reduz a tensão, permitindo o relaxamento e a recuperação, entre outros benefícios.



Será criada também uma equipa multidisciplinar, composta por quatro técnicos: dois terapeutas da fala, um musicoterapeuta e um técnico de tecnologias da informação e comunicação. A equipa terá um papel fundamental no projeto de Combate ao Insucesso Escolar do Município de Mealhada, no que respeita à sua operacionalização junto dos alunos, famílias e restante comunidade educativa. Junto dos alunos, deverá promover o seu desenvolvimento social, emocional e cognitivo, ajustando o seu processo de ensino/aprendizagem para assim aumentar os níveis de sucesso escolar.



No que se refere aos profissionais das escolas, cabe a esta equipa apoiar o desenvolvimento de ações de apoio psicopedagógico que possibilitem a deteção precoce de fatores de risco educativo, bem como a operacionalização de respostas preventivas adequadas às diferentes necessidades.



Esta aposta do Município da Mealhada surge na sequência de uma candidatura ao Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, no âmbito da CIM-Região de Coimbra Centro 2020.



Sala do futuro



O projeto inclui ainda a criação de um “ambiente inovador de aprendizagem”, uma sala do futuro, um espaço que procura motivar os alunos, de forma inovadora, para o conhecimento, recorrendo às mais diversas tecnologias, desde painéis táctil abstratos a kits de robótica. Este espaço será implementado na Escola Secundária da Mealhada (sede do Agrupamento Escolar da Mealhada) e é dirigido a todos os alunos e não apenas aos que têm necessidades educativas especiais.



O investimento total ronda os 163 mil euros, combinando recursos financeiros da Autarquia com fundos comunitários.

Município da Mealhada