A Mistolin desenvolveu um novo detergente de loiça, com eficiência de lavagem e redução do impacto ambiental.



O projeto ´Sugar D-Wash´ é promovido pela equipa interna de Investigação & Desenvolvimento da empresa do concelho de Vagos com a participação do Departamento de Química da Universidade de Coimbra.



O objetivo, de acordo com informação prestada na Newsletter do Programa Compete 2020, passa por criar "detergentes de loiça manuais que permitam solucionar problemas ambientais, nomeadamente através da introdução de biotensioativos à base de açúcar que sejam facilmente biodegradáveis."



O produto em causa "será para uso num formato ultra-concentrado e ecológico, que possua um poder elevado de detergência e de emulsificação de gorduras". Uma tecnologia que permite "a criação de produtos com elevada eficiência na limpeza de loiças variadas, nomeadamente as cerâmicas, metálicas e plásticas."



Marco Sebastião, da direção técnica da Mistolin adiantou que o projeto "permitiu o desenvolvimento de um produto com elevada eficiência de lavagem para competir com as marcas-líder de mercado, potenciando o aumento das exportações da empresa, sendo esta uma das ambições do grupo na sua estratégia de crescimento sustentado".

Cofinanciado pelo programa COMPETE 2020 no âmbito do Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, com um investimento elegível de 374 mil euros, recebeu um incentivo FEDER de 252 mil euros.



