"Fazer melhor que na época anterior e crescer" - Cajó, treinador do Beira-Mar 28 jul 2018, 23:39 O Beira-Mar iniciou a nova época, este sábado, fazendo os habituais exames médicos ainda com vagas na equipa.



"O plantel está a ser formado com bastante critério e, neste momento, faltará entrar mais um ou dois jogadores, no máximo, para fechar", afirmou treinador Cajó, adiantando que as vagas em causa são "no sector atacante".



Os treinos arrancam segunda-feira, às 19:00. Estão anunciadas seis caras novas: Ricardo Ferreira, defesa esquerdo /médio centro, de 21 anos, ex-Associação Desportiva de Fafe; Guilherme (Gui) defesa esquerdo, 22 anos, regressa ao clube vindo do Vista Alegre; Marcão, médio direito / médio centro, de 29 anos, vem do Águeda; Vando, ponta de lança de 26 anos, ex-Esmoriz, Diego Tavares, defesa central, ex-Oriental, de 28 anos e Maringá, guarda-redes brasileiro, 27 anos, ex- Pinhalnovense.



Cajó acredita que os novos jogadores têm o "perfil" adequado ao desafio proposto, comungando de "forte identidade com o projecto do Beira-Mar", que irá fazer a sua terceira tentativa de promoção aos nacionais após a refundação do futebol sénior.



Conta, claro, também "com qualidade como atletas para darem respostas às nossas ideias e que sejam jogadores ricos em valores humanos", acrescento o técnico que inicia a segunda época à frente dos aurinegros depois de ter assumido as rédeas com o campeonato apenas na quarta jornada.



2017-2018 ficou marcado pelo segundo lugar e a conquista da Taça Distrital. Na próxima temporada, a fasquia volta a estar colocada no ponto mais alto, ainda que assumido de forma genérica.



"As perspectivas para a nova época passam por continuar a reestruturação do clube, cultivando o espírito de vitória, que deve estar sempre presente em quem enverga este símbolo", disse o jovem treinador.



A "ambição" passa, assim, por "continuarmos a fazer evoluir o clube, para num menor tempo possível, voltar ao maior patamar do futebol nacional. Queremos sobretudo fazer melhor que na época anterior e crescer de uma forma sustentada", declarou.



Transitam da época anterior os guarda-redes João Figueiredo, Marco Pais e Bruno Terceiro; André Nogueira, Ramalho, Lobo, Pedro Moreira (defesas); Aparício, Mathieu, Letz, Berna (médios); Serginho, Artur e Alex (avançados).

