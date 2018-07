“Um dia com a Rota dos Geossítios do Arouca Geopark” 28 jul 2018, 09:29 No próximo dia 18 de agosto, participe na visita interpretada “Um dia com a Rota dos Geossítios do Arouca Geopark” e deixe-se encantar pelo património existente neste território. Durante a manhã, serão visitados geossítios integrantes do itinerário C «Paiva, o vale surpreendente», como a Garganta do Paiva, a Cascata das Agueiras, o Vau, a Gola do Salto e a Falha da Espiunca. De tarde, conheça os geossítios do itinerário A «Freita, a serra encantada», como a panorâmica do Detrelo da Malhada, a Frecha da Mizarela, o Contacto litológico da Mizarela, as Pedras Parideiras e a panorâmica da Costa da Castanheira.



Esta visita, que decorrerá das 9h00 às 17h30, tem o custo de 12,50 euros por participante e necessita de inscrição prévia, através do formulário disponível aqui.



As inscrições são limitadas a 25 inscritos e inclui guia-intérprete do Arouca Geopark, autocarro a partir do centro de Arouca, seguro, prova regional de produtos Geofood, entradas nos Passadiços do Paiva, na Casa das Pedras Parideiras e no Piso panorâmico do Radar Meteorológico de Arouca.



Assine o serviço de alerta de eventos culturais e de lazer Follow Aveiro



Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre / leisure, events, free time



Subscrever a mailing list para receber a agenda aqui https://noticiasdeaveiro.hosted.phplist.com/lists/?p=subscribe&id=1 Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)