´Parque da Cidade´ dá visibilidade ao corredor verde de Aveiro 28 jul 2018, 13:09 A Câmara de Aveiro dá por terminadas as principais intervenções no agora designado ´Parque da Cidade´ com a inauguração este domingo, ao fim da tarde, da requalificação do jardim de Santiago, uma obra de quase 290 mil euros. Do programa faz parte, ainda, a abertura ao público do torreão do parque Infante D.Pedro, que, após as obras de restauro, passou a ser visitável. O corredor do ´Parque da Cidade´ integra ainda a baixa de Santo António e o parque dos Amores, que, a breve prazo, sofrerá um arranjo "para compatibilizar" com os trabalhos de demolição e limpeza dos antigos armazéns gerais e do estádio Mario Duarte, referiu o presidente da autarquia. Ribau Esteves adiantou ao nosso jornal que a operação para libertar os terrenos disponibilizados para ampliação do hospital de Aveiro será apresentada publicamente nos próximos dias. "Será mais um passo de qualificação desta zona da cidade, na sua dimensão total", explicou. O atual executivo decidiu rebatizar o ´Parque da Sustentabilidade´, designação usada para o programa de regeneração urbana lançado nos mandatos de Élio Maia, do qual, entre outros projetos financiados pelos fundos europeus, fez parte a intervenção no parque Infante D. Pedro e parque dos Amores. "Decidimos dar um nome novo, criar uma imagem nova e divulgar isso com uma operação de comunicação, que prevê sinalética e outros suportes informativos na divulgação do ´Parque da Cidade´, que é o somatório dos quatro espaços, agora com Santiago, onde a intervenção é também uma operação de integração urbana e social na cidade", explicou Ribau Esteves. A inauguração do torreão, antigo depósito de água, agora designado ´Mãe de água´, junto ao coreto e às igrejas geminadas, inclui a abertura de uma exposição sobre a história do sistema de distribuição de água em Aveiro patente nas escadas de acesso ao topo, onde os visitantes podem apreciar através de quatro janelas a vista para a cidade naquela zona. O domingo incluirá ainda várias atividades desportivas em Santiago e percursos a cargo da equipa do Edupark, que permite seguir circuitos para conhecer o arvoredo, espécies e património edificado do Parque Infante D. Pedro. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

