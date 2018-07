40º Aniversário da Geminação entre Oita e Aveiro 27 jul 2018, 23:34 No penúltimo dia daquela que foi a visita oficial da comitiva aveirense ao Japão, foi assinada a Declaração Conjunta pelo 40º Aniversário da Geminação entre Oita e Aveiro. Como ponto de partida para reafirmar a relação entre cidades irmãs reafirma-se pela presente Declaração a intenção de celebrar todas as conquistas até ao presente e olhando para o futuro, reforçar os laços sólidos que unem as duas cidades promovendo uma variedade de projetos de intercâmbio em várias áreas, nomeadamente a aposta na área económica. A promoção da compreensão mútua e o fortalecimento da amizade entre as nossas duas cidades e os respetivos cidadãos são os objetivos fundamentais desta relação, no entanto, acreditamos firmemente que esta troca também contribui positivamente para a prosperidade e paz no Japão e de Portugal. Ainda na segunda-feira dia 23 de julho, a seleção de Aveiro teve oportunidade de participar num estágio de futebol com mais de 60 crianças japonesas, seguindo-se um jogo de futebol com a equipa do Wasada Junior High School cujo resultado foi vitorioso para Aveiro: 2-0. Ao mesmo tempo o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro visitou o Hospital Memorial Luís de Almeida. No último dia da visita, 24 de julho, houve a oportunidade de conhecer a cultura com a meditação num templo budista. O monge desejou a todos boa viagem de regresso e felicidade para o futuro dos jogadores aveirenses. O jantar de despedida contou com a presença de todos os presentes envolvidos na organização deste intercâmbio e com a participação das famílias e jogadores de Oita. No penúltimo dia daquela que foi a visita oficial da comitiva aveirense ao Japão, foi assinada a Declaração Conjunta pelo 40.º Aniversário da Geminação entre Oita e Aveiro. Como ponto de partida para reafirmar a relação entre cidades irmãs reafirma-se pela presente Declaração a intenção de celebrar todas as conquistas até ao presente e olhando para o futuro, reforçar os laços sólidos que unem as duas cidades promovendo uma variedade de projetos de intercâmbio em várias áreas, nomeadamente a aposta na área económica. A promoção da compreensão mútua e o fortalecimento da amizade entre as nossas duas cidades e os respetivos cidadãos são os objetivos fundamentais desta relação, no entanto, acreditamos firmemente que esta troca também contribui positivamente para a prosperidade e paz no Japão e de Portugal. Ainda na segunda-feira dia 23 de julho, a seleção de Aveiro teve oportunidade de participar num estágio de futebol com mais de 60 crianças japonesas, seguindo-se um jogo de futebol com a equipa do Wasada Junior High School cujo resultado foi vitorioso para Aveiro: 2-0. Ao mesmo tempo o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro visitou o Hospital Memorial Luís de Almeida. No último dia da visita, 24 de julho, houve a oportunidade de conhecer a cultura com a meditação num templo budista. O monge desejou a todos boa viagem de regresso e felicidade para o futuro dos jogadores aveirenses. O jantar de despedida contou com a presença de todos os presentes envolvidos na organização deste intercâmbio e com a participação das famílias e jogadores de Oita. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

