GNR perseguiu viatura com material contrafeito que encetou fuga 27 jul 2018, 12:09 Militares do Posto Territorial de Águeda e do Posto Territorial de Cacia identificaram dois homens, de 28 e 41 anos, pelo crime de contrafação.



As ocorrências hoje comunicadas remontam a 21 e 24 de julho.



"No decorrer de uma operação de fiscalização à feira municipal de Águeda, foram apreendidos vários artigos de vestuário", explica a Guarda.



Ainda segundo o comunicado, posteriormente, no âmbito de uma operação de fiscalização rodoviária, foi dada ordem de paragem a uma viatura de transporte de mercadorias que de imediato se colocou em fuga, tendo sido intercetada com o auxílio dos Postos Territoriais de Aveiro e de Ílhavo.



"Após fiscalização à viatura, os militares detetaram várias infrações, entre as quais falta de seguro e de inspeção, bem como diverso material contrafeito", explica a GNR.



Foram apreendidas, no total, 58 pares de sapatilhas e 137 t-shirts de diversas marcas.



"O objetivo principal destas apreensões é garantir o cumprimento dos Direitos de Autor e Direitos Conexos e da Propriedade Industrial, visando essencialmente o combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e a venda de artigos contrafeitos, uma vez que o uso ou o consumo deste tipo de produtos poderão ser perigosos para os consumidores, devido à falta de controlo durante a sua produção e do respeito pelas condições de segurança", refere a Guarda.

