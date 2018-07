O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda esteve reunido com o novo reitor da Universidade de Aveiro (UA), Paulo Jorge Ferreira, e colocou as questões da precariedade no ensino superior e propinas na agenda.

Segundo dados disponibilizados pela FCT, existem atualmente 239 casos na UA abrangidos pela “Lei do Emprego Científico” (Lei n.º 57/2017), sendo que até a data não foram abertos quaisquer concursos para integração destes precários. No entanto, o reitor avançou ao Bloco de Esquerda que irá ser lançado um edital em breve contemplando 150 postos de trabalho científico e que posteriormente, até à data limite da norma transitória (31 de agosto), será complementado com um edital relativo aos restantes.

No que concerne ao PREVPAP, o reitor comprometeu-se com o Bloco que iria retomar o procedimento em sede da CAB-CTES, comissão que analisa os requerimentos dos trabalhadores com vínculos precários de instituições dependentes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com vista à integração da generalidade dos processos. Nesse processo, o reitor comprometeu-se a reapreciar os requerimentos já chumbados no passado.

Outro assunto abordado na reunião, foi a divulgação por parte da UA de estágios com remunerações a partir dos 50 euros. O Bloco reiterou a sua posição de que deve existir um regulamento que obrigue à aplicação de critérios, os quais tenham em conta o respeito pelos direitos no trabalho. Em resposta, o reitor assegurou ao partido que a Universidade tomou medidas para não só eliminar esta prática de divulgação, como também para lançar uma nova plataforma que impede a publicação de anúncios com propostas de remuneração abaixo do permitido.

Finalmente, foi abordado o tema da política de propinas da UA. O Bloco de Esquerda considera que as propinas são um entrave ao acesso ao ensino superior e defende uma política alternativa, menos onerosa para a população e com vista à sua abolição. Em resposta, Paulo Jorge Ferreira assumiu a disponibilidade da nova equipa reitoral em rever o valor das propinas, mas só a partir de 2019.

Bloco de Esquerda