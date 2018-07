São João da Madeira: Visitas guiadas ao Parque do Rio Ul 26 jul 2018, 13:17 O Parque do Rio Ul, em São João da Madeira, passa a ter visitas guiadas já a partir deste fim-se-semana (28 e 29 de julho).



A primeira destas visitas está agendada para sábado, das 15h00 às 16h30, tendo por tema a “Paisagem e História” deste espaço verde. O ponto de encontro é a Casa da Natureza (junto ao café).



Nesta visita percorrer-se-á a paisagem, a história e o património deste território, dando a conhecer alguns exemplares de fauna e flora, bem como partilhando várias curiosidades sobre o Parque.



No domingo, entre as 10h00 e as 11h30, há nova visita, neste caso dedicada às aves do Parque. O ponto de encontro é a zona de estacionamento da entrada Norte deste espaço verde.



Refira-se que, no Parque do Rio Ul, foram já identificadas pelo menos 37 espécies de aves. Algumas estão associadas ao ecossistema aquático, outras ao ecossistema florestal, outras preferem as zonas de matos e prados.



Nesta manhã de domingo, os participantes na visita guiada têm a oportunidade de observar e escutar algumas destas aves e conhecer a diversidade presente no Parque.



Estas atividades inserem-se no projeto de Conservação e Dinamização do Parque do Rio Ul – Promoção do Parque, que está a ser concretizado pela Câmara Municipal de S. João da Madeira, com cofinanciamento no âmbito do programa Norte 2020.



