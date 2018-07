Omar Souleyman é um extravagante cantor que o mundo ocidental acolheu.

Começou a sua carreira a cantar em casamentos na Síria, tornando-se um herói de culto em poucos anos. Omar reinventa a música tradicional árabe, com uma sonoridade kitsch, construindo pontes onde se podiam encontrar muros. No Festim apresenta-se com o seu mais recente álbum “To Syria, With Love”, dedicado à pátria-natal e à sua desditosa situação. Músicas sobre amor e positividade, numa mensagem necessária para o mundo. Um banquete de música de dança, servido do palco à plateia, para encerrar a 10ª edição do festival intermunicipal de músicas do mundo.

Dia 26 julho, 22:00 – Largo 1º de Maio



Mais informações http://www.facebook.com/dOrfeu.Festim



Assine o serviço de alerta de eventos culturais e de lazer Follow Aveiro



Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre / leisure, events, free time



Subscrever a mailing list para receber a agenda aqui https://noticiasdeaveiro.hosted.phplist.com/lists/?p=subscribe&id=1