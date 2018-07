O Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Francisco George, deu posse à nova Comissão Administrativa da Delegação de Aveiro da instituição, que é presidida por Elsa Rocha, médica internista, e integra como demais elementos da direção Jorge Marieiro, agente de seguros, Patrícia Cardoso, enfermeira, Ana Paula Leite Rocha, tecnica oficial de contas, Ana Leite, gestora, Ana Filipa Troia, assistente social, Ana Margarida Vidal, farmacêutica e João Campolargo, gestor.

Esta equipa, nomeada por um período de 4 anos, pretende dar nova organização e vitalidade à Delegação de Aveiro da Cruz Vermelha Portuguesa,

Um Plano de Atividades detalhado, no qual estarão vertidos os principais projetos que querem desenvolver nos quatro anos do mandato, será apresentado no último trimestre deste ano e, entre muitos outros, dele fará parte, com toda a certeza, o reforço do apoio social e do apoio psicológico a pessoas com comportamentos aditivos.

Entretanto, por considerar que o trabalho em rede é fundamental, a equipa liderada por Elsa Rocha já começou a reforçar as relações com demais instituições e associações da região e irá, a muito curto prazo, desenvolver ações junto da comunidade, no sentido de angariar novos sócios e novos voluntários, que são verdadeiramente essenciais para o trabalho que pretendem desenvolver.

Ser sócio custa 1 euros por mês e ser voluntário custa o tempo e a sensibilidade que se puder oferecer. A verdade é que sócios e voluntários valem a melhoria do quotidiano de muitas famílias e pessoas vulneráveis e com necessidades, tantas vezes, básicas.