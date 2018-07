Ralicross de Montalegre com bom desempenho de José Lameiro 25 jul 2018, 15:34 José Lameiro conseguiu "mais um bom resultado", desta vez no Ralicross de Montalegre, "que lhe permite continuar no segundo posto do campeonato". O balanço feito pela equipa do piloto aveirense lembra, contudo, que "em tudo foi fácil" na prova realizada a 21 e 22 de julho. A muita altitude a que se encontra o circuito, levou a que o motor do Seat Leon Rx não funcionasse no seu melhor. "Montalegre foi uma estreia difícil. Sentimos dificuldades de adaptação ao traçado, mas fomo-nos ajustando, gradualmente. Além disso, tivemos problemas com o motor, nos arranques, pois ele teimava em não colaborar. Dificultou-nos, ao máximo, todas as partidas. Tínhamos a intenção de seguir os mais rápidos, para aprendermos o traçado e evoluirmos mais rapidamente. Mas, assim, com partidas falhadas, foi mais difícil", referiu José Lameiro citado pela sua assessoria de imprensa. Os problemas serão resolvidos para as próximas idas a Montalegre. Desta vez, como não houve testes antes da prova e foi uma estreia do carro neste circuito, o imponderável aconteceu. A Simparacing tudo fez para resolver, ou minimizar o problema. "Agradeço o interminável apoio, o incansável esforço para resolver as dificuldades, a toda a assistência. Seguramente vamos estar mais fortes, na próxima jornada em Lousada", disse o piloto. No Ralicross de Montalegre, José Lameiro conquistou os pontos do terceiro posto, o que lhe permitiu manter a segunda posição no Campeonato, aumentando a diferença para o terceiro. Isto na categoria rainha do Ralicross, a Super Car. A próxima jornada é nos dias 8 e 9 de setembro, no Eurocircuito de Lousada. Será a segunda vez que a pista é visitada. Para José Lameiro é novidade, mas o piloto da Diatosta/Rialto está empenhado em "conseguir mais um excelente lugar." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)