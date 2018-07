No final da primeira parte da temporada de 2018, como habitualmente, a Orquestra Filarmonia das Beiras apresenta, no Teatro Aveirense, uma ópera integrada no Curso Internacional de Música Vocal 2018.

Sábado, 28 de Julho | 21:30



Considerando o carácter formativo desta produção, que será interpretada pelos alunos da classe de Ópera do referido curso, será apresentada a ópera de Jacques Offenbach: Os Contos de Hoffmann. A ópera Os Contos de Hoffmann é a tentativa do compositor francês, compor uma ópera séria. Muito conhecido pelas suas operetas irresistíveis e pelo famoso Kan-kan, Offenbach morre sem terminar esta ópera, suscitando múltiplas e diferentes versões.



Os Contos de Hoffmann narram as deceções amorosas do poeta alemão Hoffmann, narrador e herói. Três épocas, três paixões, três mulheres: Olympia, Antónia e Giulietta.



Mais informações http://www.teatroaveirense.pt/evento_detalhe.asp?id=2144





