Férias de verão fazem disparar a procura de hotéis para animais em Aveiro 25 jul 2018, 10:35 Procura pela categoria ‘Hotel para Animais’ aumentou 30% na plataforma Fixando no mês de junho, em Aveiro. Com a chegada das férias de verão, a procura de opções para o alojamento dos animais de estimação na Fixando - www.fixando.pt, plataforma portuguesa de contratação de serviços locais, aumentou 30% durante o mês de junho, tendo os utilizadores do distrito de Aveiro feito mais de 100 solicitações em 2018. “As férias de verão traduzem-se numa época crítica para o abandono de animais no nosso país. Felizmente, existem cada vez mais opções de alojamento para deixarmos os nossos animais de companhia neste período, e apercebemo-nos, na plataforma, que esta procura começa logo no mês de abril”, afirma David Cordeiro, responsável de Marketing e Vendas da Fixando. A Fixando revela ainda que o valor médio diário da categoria ‘Hotel para Animais’ é de 11,50 euros (valor por noite), com a sub-categoria ‘Hotel para Gatos’ a registar cerca de 20 pedidos neste ano, em Aveiro, com o preço médio de oito euros por dia. “Tendo em conta os dados de 2017, a procura por esta categoria vai continuar a crescer, e atingir o seu pico no mês de agosto, verificando uma queda acentuada em setembro, o que coincide com o final das férias e inicio da época escolar. A queda na categoria ‘Hotel para animais’ de agosto para setembro de 2017, em Aveiro, foi de 60%”, explica ainda o responsável da plataforma. Adicionalmente, no momento em que o utilizador efetua a pesquisa pelo serviço na plataforma, para que consiga encontrar o profissional mais indicado, a Fixando adiciona questões como a quantidade de animais a alojar, qual a raça, a idade, o peso, a data de realização do serviço e se são inclusivamente necessários serviços complementares, tais como o tratamento de pelo, banho e medicação. Além da categoria de ‘Hotel para Animais’, a Fixando recebeu em 2018, em Aveiro, pedidos para a categoria ‘Creche para Cães’ e mais de 60 solicitações de ‘Treino de Cães’. Sobre a Fixando A Fixando (www.fixando.pt) é a plataforma online de origem portuguesa que facilita a contratação de serviços locais.

Através da sua plataforma web e mobile, bem como da sua APP, a Fixando ajuda os utilizadores a simplificar o processo de contratação de um determinado serviço, quer se trate da contratação de um Eletricista, um profissional de Remodelações, um serviço de Catering, um Fotógrafo ou um Contabilista. Existem mais de 1.200 categorias de serviços disponíveis. Para os profissionais, pequenas empresas e freelancers, a Fixando torna-se numa ferramenta privilegiada para a angariação de mais clientes e consequentemente o aumento do volume de negócios. Lançada no mercado em janeiro de 2017, a Fixando está já atualmente a operar em 11 países: Portugal, Alemanha, Áustria, Suíça, Espanha, México, Chile, República Dominicana, Irlanda, Nova Zelândia e Singapura.

Já em 2018, a Fixando foi distinguida com o prémio Portugal 5 estrelas 2018, tendo vencido na categoria "Plataforma online de contratação de serviços".

