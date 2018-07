Ílhavo: PS deseja um "amplo debate sobre requalificação" do Jardim Henriqueta Maia 24 jul 2018, 23:54 A requalificação do Jardim Henriqueta Maia, na cidade de Ílhavo, anunciada pela maioria PSD, "deve ser amplamente debatida pelos diversos sectores da comunidade, por se tratar de uma área central da cidade e vital para a dinamização social e económica da freguesia e do município", defende o PS local.



"Em recente reunião de Câmara, os vereadores do PS, Eduardo Conde, Sérgio Lopes e Sara Pinho, manifestaram que concordam que aquele espaço, uma das centralidades mais importantes do município, precisa urgentemente de intervenção por parte da Câmara Municipal, não só ao nível urbanístico como de criação de condições para maior dinâmica social, cultural e económica", refere o comunicado.



O PS "regista como positivo que a maioria PSD assim o entenda também, não deixando de registar que aquela área foi requalificada por esta mesma há pouco mais que uma dúzia de anos e que essa intervenção se verificou falhada na dinamização da vida da cidade de Ílhavo, cada vez mais adormecida de vivências sociais."



Segundo o comunicado, os vereadores alertaram que "parte do falhanço na intervenção nas centralidades do município se deve bastante ao divórcio que a Maioria assume, face à comunidade, na preparação da implementação deste tipo de intervenções, fechando-se nos gabinetes sem debate com a população e as suas forças vivas, o que tem redundado em várias requalificações de requalificações que não perduram no tempo."



O PS exigiu, por isso, "que a metodologia até aqui assumida pela maioria PSD, de recusa de diálogo público e amplo sobre as intervenções que opera no território, não se repita e que a requalificação da área envolvente ao Jardim Henriqueta Maia seja um exemplo de uma intervenção verdadeiramente participada e que dê vida ao centro da cidade de Ílhavo." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)