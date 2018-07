A Câmara de Vale de Cambra paga a seis dias, "o que representa uma subida significativa" no ranking nacional da Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), refere um comunicado.



O relatório citado é referente ao fecho do ano de 2017, indicando que o município reduziu o prazo médio de pagamentos, relativamente a dezembro de 2016.



Vale de Cambra está em 48º lugar no ranking dos municípios nacionais que pagam a um prazo mais curto e em terceiro lugar no distrito de Aveiro.



"O nosso Município paga assim, a seis dias, prazo que tem vindo a melhorar substancialmente desde 31 de dezembro de 2013, data em que efetuava os pagamentos com um prazo bem mais alargado", dá conta a nota de imprensa.



O desempenho resulta "do grande esforço financeiro e da boa gestão" após a tomada de posse 2013, adianta o presidente da Câmara, José Pinheiro.



Uma "gestão muito rigorosa" que permitiu "libertar verba logo desde o início do primeiro mandato."



A melhoria do prazo médio de pagamentos é feita "sem por em causa a liquidez das contas e os projetos" locais.



Segundo o relatório disponível no site da DGAL, Vale de Cambra está em 3º lugar na Área Metropolitana do Porto e em primeiro lugar na Associação de Municípios Terras de Santa Maria, no que refere ao prazo de pagamentos.