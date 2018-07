A 25: Despiste seguido de colisão provocou um ferido grave junto a Talhadas 24 jul 2018, 21:25 Um despiste seguido de colisão, envolvendo várias viaturas, mobilizou meios de socorro para a A25, junto ao nó das Talhadas, em Sever do Vouga.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro, havia registo de uma vítima do sexo masculino foi considerada grave. Depois de estabilizada, seguiu para as urgências dos hospitais de Coimbra.



O acidente, envolvendo quatro ou cinco viaturas, aconteceu pelas 20:00 no sentido Viseu - Aveiro, tendo condicionado o trânsito. A GNR encontrava-se no local. Além dos bombeiros severenses, foram ativados meios do INEM, num total de 19 efetivos e sete veículos. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)