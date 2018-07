A autarquia da Murtosa decidiu apoiar, mais uma vez, o trabalho da ativa unidade de autismo do Centro Escolar da Saldida.



Desta feita, o executivo aprovou um subsídio de oito mil euros que vai ser utilizado no âmbito das atividades da Associação dos ´Miúdos Especiais com Muita Lata´.



Um grupo dinamizado por docentes, técnicos e pais de crianças com perturbação do espetro de autismo que frequentam o meio escolar concelhio.



A Associação dos ´Miúdos Especiais com Muita Lata´ irá utilizar a verba para a criação de uma ´sala snoezelen´, que servirá para estimulação multisensorial (visual, tátil, auditiva, proprioceptiva, vestibular e cinestésica.



Está em curso uma campanha de aquisição do material necessário daquele espaço já em fase de instalação e funcionamento provisório, nomeadamente para formação.



A autarquia destaca o "dinamismo" do corpo docente e outros agentes envolvidos na associação para alcançarem os objetivos a que se propõem.



Para além do acompanhamento pedagógico, técnico e clínico das crianças, Associação dos ´Miúdos Especiais com Muita Lata´ tem desenvolvido a partir do Agrupamento de Escolas da Murtosa várias atividades.



Uma das que teve grande visibilidade foi a edição especial limitada de conservas com a parceria da Comur, usando envoltórios que são reproduções de ilustrações feitas pelas crianças da unidade.



O pack constituído por seis produtos diferentes esteve à venda no comércio local para angariação de fundos.