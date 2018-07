Realizou-se recentemente mais uma Cimeira da NATO, da qual além de saírem reforçadas as suas características históricas, resultou novo aumento do seu aparato bélico, aceleração da corrida ao armamento, aumento generalizado das despesas militares, desenvolvimento da militarização do espaço UE, o reforço de tropas e exercícios militares ao Leste da Europa(dirigidas à Rússia) e novos alargamentos como à Macedónia.



Filipe Guerra *

Do convénio NATO só o novo aumento das despesas militares ascende a 266 mil milhões de dólares. Uma vitória a toda a linha dos EUA e do seu Presidente Trump que não encontraram resistência dos restantes países a este reforço financeiro da NATO. Os membros da NATO acordaram aumentar as suas despesas militares até 2% dos respectivos PIB, o que para Portugal significa sensivelmente 4 mil milhões de euros(Portugal por exemplo nunca teve sequer 1% para a Cultura). Pior, aumentarão o valor destes gastos a médio prazo para 4% dos PIB nacionais, ou seja 8 mil milhões de euros para Portugal.



Para que se tenha uma ideia da bárbaro custo financeiro que a NATO obriga Portugal a fazer, note-se que os gastos nacionais com o Serviço Nacional de Saúde são de 9 mil milhões de euros e que na Educação pública se ficam pelos 7 mil milhões. Ou os 7 mil milhões de euros anuais que o país paga só em juros de dívida(esta, impagável até à sua renegociação).



Já hoje o sorvedouro bélico da NATO obriga os seus 29 países integrantes a gastos militares superiores à soma dos restantes 164 países do mundo(onde se incluem países como a China ou a Rússia). São muitos biliões de euros e dólares gastos.



É certo e sabido que não há ligeiro aumento ou qualquer conquista para o povo e para os trabalhadores portugueses que não passe por anos de reivindicação, pelo apertado crivo das chantagens, das mentiras, das acusações ou do “não há dinheiro”, mas para a NATO não há limites nos gastos, gasta-se o que se manda e nem se pia, com especial comprometimento do Governo e do Presidente da República.



E que NATO é esta que tamanhas fortunas custa? É uma força que promove a Paz? Protege quem, de quê, e de quem? Sob que mandato? Com uma hierarquia militar e tutela judicial eleitas por quem e respondendo a que poderes fácticos?



Na realidade a NATO desenvolveu-se no presente à sombra do seu passado, como estrutura político-militar em que os EUA se assumem como potência dominante, aos diferentes níveis do seu aparato político-militar, sob vassalagem constante dos restantes “parceiros”.



A NATO tem sido instrumento de ameaça à Paz, de ingerência e de desestabilização contra povos e países que escapem à ordem mundial ditada pelos falcões de Washington. Foi a NATO responsável ou cúmplice em guerras e agressões contra a Jugoslávia, o Afeganistão, o Iraque, a Líbia ou a Síria. Guerras que importaram a destruição de países inteiros, centenas de milhares de mortos, a ocupação e pilhagem de recursos desses mesmos países, crises humanitárias e milhões de refugiados em fuga e desespero. Agressões sistematicamente assentes em mentiras que visaram preparar as opiniões-públicas mundiais para estas agressões e guerras à revelia da ONU ou da legalidade internacional.



Portugal deve ser um país pela Paz, distante de blocos político-militares que apenas servem os miseráveis interesses económicos que se alimentam na indústria de guerra e a construção de uma nova ordem mundial imperialista, alicerçada na guerra, na ameaça, na pilhagem e ocupação de países e recursos. Portugal deve concorrer contra a escalada belicista e pelo desarmamento nuclear, ao abrigo da Constituição da República Portuguesa.



* Jurista, vogal do PCP na Assembleia Municipal de Aveiro.