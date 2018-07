O município irá financiar totalmente a aquisição de uma nova viatura de socorro e assistência tática dos bombeiros locais.



A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Murtosa está empenhada em reforçar a frota com o veículo em causa, designado habitualmente de ´desencarceramento´.



Uma resposta de grande "relevância" para a "capacitação" dos soldados da paz no âmbito do socorro às populações.

Segundo o presidente da edilidade adiantou em reunião de executivo camarário, a associação não possui qualquer viatura adequada a este tipo de serviço desde há acerca de um ano, "altura em que teve que proceder ao abate do veículo alocado a essas respostas."



Joaquim Batista deu conta dos contatos mantidos pela direçãodos bombeiros "no sentido de partilhar os desafios e constrangimentos" que se colocam perante a necessidade de adquirir aquele meio para a proteção civil.



Isto numa altura em que existem também encargos com a aquisição de fardamento adequado do corpo ativo, de "largos milhares de euros".



A edilidade decidiu colaborar suportando os custos da viatura de desencarceramento com um subsídio de 40 mil euros (30 mil dos quais numa primeira tranche) e ainda 12 mil euros para aquisição de fardamento.



Filantrópica da Torreira e Santa Casa também contempladas

O executivo aprovou outros dois apoios para ajudar a compra de mais viaturas: a Associação Filantrópica da Torreira receberá 25 mil euros ajuda para uma viatura de transporte de utentes adaptada a portadores de deficiências motoras; a mesma verba foi atribuída para um investimento idêntico da Santa Casa da Misericórdia.