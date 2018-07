Municipio de Aveiro de visita a Oita, Japão 23 jul 2018, 16:52 A comitiva de Aveiro realizou várias atividades nos primeiros três dias de visita a Oita, Japão, a Cidade Irmã de Aveiro cuja geminação assinala este ano 40 anos de vida. O dia 20 foi marcado pela receção oficial do Presidente da Câmara Municipal de Oita ao Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, com os discursos de circunstância alusivos ao passado e ao futuro da geminação Oita / Aveiro, e a troca de lembranças com marcas distintivas de cada uma das Cidades: o Presidente Ribau Esteves, ofereceu os livros “Aveiro Cidade dos Canais” e “MOMA – Monumento de Ovos Moles de Aveiro”, e Ovos Moles em barrica de porcelana Vista Alegre. A visita à Escola “Hofu Junior High School” com a ação de receção oficial e várias ações de intercâmbio cultural entre os Jovens, ocuparam a manhã deste primeiro dia num momento de assinalável riqueza. O jantar de boas vindas oferecido pela Câmara de Oita foi um momento de convívio e de conhecimento de várias pessoas relevantes na vida de Oita. O dia 21 foi dedicado ao Torneio de Futebol “Oita Cup” para Sub-14, com a Seleção do Município de Aveiro, a Seleção de Oita e a Equipa Trinita de Oita. A Nossa Equipa Aveirense deu muito conta de si, realizando dois bons jogos mas acusando o desgaste da viagem e a reação ao tempo muito quente e húmido, ficando em terceiro lugar do torneio, que foi ganho pela Seleção de Oita (Foto 4). Um bom convívio entre os Jovens de Aveiro e de Oita, bem complementado pela integração nesse dia e noite dos Jovens Aveirenses nas Famílias dos Jovens Jogadores de Oita. O dia 22 foi dedicado a várias visitas, destacando-se a visita ao “Oita Stadium” que recebeu jogos do Mundial de Futebol de 2002, à Escola “Sekiden Garden Junior High School” (uma Escola com um ano de vida, um moderno edifício e novos métodos de ensino) e a Usuki, uma cidade com uma forte relação com Portugal. Município de Aveiro Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

