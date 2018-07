Oito anos e meio de prisão para indivíduo acusado de abusar sexualmente de menores aliciadas pelo Facebook 23 jul 2018, 15:59 O homem de 24 anos, de apelido ´Escadote´, natural da zona de Vagos, foi hoje condenado pelo Tribunal de Aveiro a oito anos e meio de prisão em cúmulo jurídico por crimes de subtração de menor, abusos sexuais de menor e posse de arma proibida. O arguido terá de pagar às vítimas, duas raparigas que foram aliciadas pelo Facebook com perfil falso a pretexto de namoro, as quantias de seis mil e três mil euros de indemnização. Ficou ainda proibido de manter qualquer atividade com menores ou ter a seu cargo crianças durante 10 anos. O acórdão deixou ´cair´ os crimes de rapto e sequestro no caso do processo principal, por entender que a vítima, de 13 anos, natural de Ponte de Lima, juntou-se ao arguido de livre vontade e não foi obrigada a permanecer contra a sua vontade de Vagos durante uma semana. O tribunal deu como provados seis crimes de abuso sexual, cinco dos quais com cópula no caso da menor do Minho. Assim como dois por exibição de pornografia e masturbação. A arma proibida (nove meses de cadeia) resultou da posse de uma soqueira. No segundo processo, relativo a uma menor de Cacia, foram dados como provados dois crimes de absuso sexual consumados. Mas não um terceiro, na forma tentada. O tribunal entendeu que devia retirar da acusação "expressões mais conclusivas", nomeadamente em factos imputados que, como decorreu do julgamento, "não foram assim tão graves". O arguido convenceu a menor de Ponte de Lima a troco de juras de amor a deslocar-se da sua residência para Vagos, à revelia dos pais, o que esta fez no dia 3 de março de 2017. O suspeito, que amigos retrataram como alguém que andava pela internet à procura de menores lara manter relações sexuais, terá depois conduzido a jovem a uma casa pertença de familiares, onde a teve sob o seu domínio até ao dia 10 de março, quando foi encontrada pela Polícia Judiciária. Além destes, o arguido, que irá continuar em preventiva, respondeu ainda por crimes de abuso sexual de crianças por factos ocorridos em janeiro de 2017. Tem pendentes, em investigação, outros dois processos por crimes semelhantes. Sobre a condenação agora proferida, o juiz presidente lembrou, no comentário final, que os factos provados "têm gravidade", embora o arguido tenha beneficiado da idade das raparigas, próximas dos 14 anos. Pesou na pena o facto de ter cumprido tempo de cadeia por condenações por furtos que não serviram de exemplo para evitar a criminalidade. "Esperamos que esta experiência desagradável sirva para reflectir", concluiu o magistrado. (em atualização) Notícias Relaccionadas 25 jan 2018, 10:35 Indivíduo pronunciado por crimes de rapto, abusos sexuais e posse de arma proibida 27 mar 2018, 09:46 Nova acusação de abuso sexual contra suspeito de rapto de menor (Ag. Lusa) 11 abr 2018, 19:15 Defesa de raptor de menor de Ponte de Lima diz que cliente não pediu o BI (Ag. Lusa) Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)