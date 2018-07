A ASM Industries, do grupo A. Silva Matos, com sede em Sever do Vouga, anuncia o fecho de um acordo de investimento de 4,5 milhões de euros para a sua unidade de torres eólicas offshore.



A ASM Industries, que é o maior produtor português de torres eólicas e fundações offshore, vendeu 15% da sua unidade industrial, ASM Offshore, a um investidor institucional.



"Este é um passo absolutamente fundamental para a ASM Industries e para a ASM Offshore, a nossa unidade industrial dedicada ao fabrico de torres eólicas e fundações offshore [fabricação de equipamentos para a produção de energia renovável no mar]. Esta participação financeira permite-nos manter o ritmo acelerado de crescimento sustentado, e a consolidação da nossa presença no setor offshore, que já se destaca como o maior player em Portugal, mas ambicionando ser um dos maiores da Europa", salienta em comunicado Adelino Costa Matos, CEO da ASM Industries.



A nova Unidade Industrial da ASM Offshore situada no porto de Aveiro entra em funcionamento em março de 2019.



Segundo a empresa, "o reforço financeiro possibilita o cumprimento das metas estratégicas da ASM Industries, que auspicia chegar aos 50 milhões de euros de faturação em 2020. Desde 2014 a empresa tem vindo a crescer a uma média de 20% ao ano, e este ano de 2018 vai alcançar os 100%."



A ASM reafirma o seu empenho em criar em Portugal "um grupo de metalomecânica de referência de nível mundial, no setor das Energias Renováveis e Offshore, um mercado com elevado crescimento e potencial futuro."



O grupo deseja "competir de igual para igual com grandes empresas internacionais da área, e exportar de Portugal para toda a Europa e América".



Investimento industrial no Porto de Aveiro

A nova unidade de produção offshore vai cria 150 postos de trabalho no Porto de Aveiro.



A entrada em funcionamento está prevista para março de 2019. "Será provavelmente uma das maiores metalomecânicas do nosso País e a mais pesada, com capacidade de fabricar em série peças isoladas de 450 toneladas, nomeadamente torres e fundações eólicas offshore", adianta Adelino Costa Matos.



A nova infraestrutura industrial compreende uma área total de cerca de 72 mil m2 e ficará instalada na Zona de Atividades Logísticas e Industriais do Porto de Aveiro (ZALI). Representa um investimento de 29 milhões de euros, apoiado por cofinanciamento do programa Compete 2020 / Portugal 2020 / Fundos Europeus Estruturais e de Desenvolvimento da União Europeia.



A nova fábrica "é única em Portugal, com uma localização estratégica e de acesso direto a um cais portuário que permite descargas de matérias-primas e cargas de produto acabado de muito grande dimensão, e que será dotada de tecnologia de ponta".



A ASM Industries é uma sub-holding do Grupo A. Silva Matos, uma estrutura empresarial exclusivamente familiar, e é constituída pelas empresas ASM Energia, ASM Offshore e ASM Marine.



Atualmente o Grupo ASM é constituído por mais de 20 empresas, localizadas em vários países, totalizando cerca de 450 colaboradores e faturando cerca de 50 milhões de euros. O grupo é constituído por três unidades de negócio/subholdings, independentes, criando valor em cada setor de atividade onde estão inseridas.