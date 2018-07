O Centro Municipal de Marcha e Corrida de Oliveira do Bairro vai encerrar esta época desportiva com uma corrida e caminhada que se vão realizar no dia 29 de julho (domingo), na vila de Oiã.



Esta será também a última sessão da iniciativa “Pelos Caminhos de Oliveira”, promovida pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro através do Centro Municipal de Marcha e Corrida local, que percorreu todas as freguesias do Concelho ao longo dos últimos meses, com o objetivo de promover a prática desportiva e modos de vida mais ativos e saudáveis.



A receção aos participantes, que terá lugar na Praça do Cruzeiro, está marcada para as 9h30, seguindo-se o impreterível período de aquecimento, às 10h00, antes do início da caminhada, que terá um percurso de 6 Km, e da corrida trail, de 12 Km.



Refira-se ainda que a iniciativa vai ser realizada em parceria com a Associação Jovem Oianense, integrando o seu evento “Fim de Semana Diferente”, que se vai realizar em Oiã nos dias 28 e 29 de julho.



As inscrições para a caminhada e corrida são gratuitas e obrigatórias e podem ser feitas através de formulário on-line disponibilizado na página de facebook do Parque Desportivo Municipal de Oliveira do Bairro, via e-mail (parquedesportivo@cm-olb.pt) ou contacto telefónico (234 732 120).



CMMC de Oliveira do Bairro



O Centro Municipal de Marcha e Corrida (CMMC) de Oliveira do Bairro, promovido pela Câmara Municipal no âmbito do programa Nacional de Marcha e Corrida, é um serviço de apoio técnico e de orientação para praticantes de marcha e corrida, das mais diversas faixas etárias, que praticam esta atividade física por várias razões, como a manutenção e melhoria da condição física, prevenção e controlo ao nível da saúde, hobbie ou simples socialização, entre outras.



O CMMC de Oliveira do Bairro disponibiliza, de forma gratuita, treinos semanais conjuntos e orientados em todas as freguesias do Concelho.



