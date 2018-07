Turismo do Centro monitoriza em tempo real o perfil dos turistas 20 jul 2018, 19:19 O Turismo Centro de Portugal implementou um sistema informático que possibilita a monitorização em tempo real do perfil dos turistas que visitam a região, informa um comunicado.



Saegundo a entidade regional do turismo, "a partir de agora, os postos de turismo do Centro de Portugal podem fornecer todas as informações sobre os visitantes, de forma automática e imediata."



Por isso, os postos de turismo do Turismo Centro de Portugal em Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Viseu, Covilhã, Fátima e Vilar Formoso foram equipados com tablets, que são entregues aos visitantes que entram nos postos. Cada tablet está equipado com o software Regis4Tour que, através de um inquérito, permite a obtenção de dados em tempo real do perfil e motivação dos turistas.



"Entre os dados obtidos, estão a nacionalidade do visitante, a região de proveniência, género, idade, companhia na viagem e o motivo principal de escolha do destino, os locais que visitou ou pretende visitar e o meio que o levou a escolher o destino, entre outros", explica a nota de imprensa.



O objetivo deste sistema, segundo a Turismo Centro, passa por monitorizar a atividade turística regional e sub-regional e contribuir para um melhor conhecimento integrado do setor, complementando uma lacuna identificada. "O sistema de recolha de dados dos turistas nos postos de informação turística era, até agora, incipiente, dada a escassez de informação produzida por qualquer entidade", lembra a entidade regional..



A iniciativa é apoiada no âmbito do programa Centro 2020. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)