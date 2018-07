A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aveiro, apreendeu hoje, no Porto de Pesca de Aveiro, Gafanha da Nazaré, cerca de 302 quilos de pescado fresco com o valor presumível de 3.950 euros.



"Com o objetivo de controlar o cumprimento das regras do regime de primeira venda em lota do pescado fresco, foi fiscalizada uma viatura. Após confrontação da mercadoria transportada e da mencionada nos documentos de acompanhamento, verificou-se que existiam 279,4 quilos de pescado fresco de varias espécies que não tinham sido sujeitos ao regime de primeira venda e 23 quilos de polvo vulgar subdimensionado", refere um comunicado.



De acordo com a GNR, foi elaborado o respetivo auto de contraordenação e identificada a embarcação e a responsável pelo pescado.



"Após sujeição a uma inspeção higiossanitária, que o considerou próprio para consumo, o pescado fresco foi entregue a instituições de solidariedade social da região", conclui a Guarda.