A Agência Local em Prol do Emprego (ALPE) de Santa Maria da Feira apoio a integração profissional de cerca de 70 pessoas na Relprod, uma empresa de produção de braceletes de pele para relógios de luxo que se instalou no concelho.



"O momento constituiu o culminar de um processo exigente de recrutamento, seleção e formação especializada", refere um comunicado da Cãmara local.



A Relprod inaugurou as novas instalações no parque empresarial Lusopark, em abril passado. Uma unidade fabril construída de raiz, numa área de 16 mil metros quadrados, que "oferece condições modernas e funcionais aos cerca de 70 colaboradores que, depois de um período de formação especializada, estão aptos a contribuir para uma produção de qualidade e excelência e a integrar os quadros da empresa."



Segundo a edilidade feirense, este modelo de ´formar para empregar´ constitui uma ´via verde´ para o emprego na perspetiva da qualificação, em articulação com centros de formação especializados e empresas.



O projeto Relprod destina-se à produção de artigos de luxo, incluindo artigos de embalagem, braceletes em couro para exportação e mercado da alta relojoaria. Obteve o ´Reconhecimento de Interesse Estratégico para a Economia Nacional´ por parte do Instituto de Emprego e Formação Profissional.