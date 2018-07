O programa Great Place to Work aliou-se à Associação Industrial do Distrito de Aveiro (ADA) para promover "políticas de gestão de pessoas."



A organização anunciou que está a preparar um conjunto de sessões temáticas locais para "apresentar e partilhar as práticas e tendências" inspiradas na iniciativa "Melhores Lugares para Trabalhar".



A primeira sessão tem como tema "Os desafios na atração e retenção de talentos" e está marcada para dia 26 de Julho, pelas 14:30 na sede AIDA.



O orador será o Diretor Geral da Great Place to Work Portugal, Maurício Korbivcher.



A consultora apresenta "experiência de mais de 30 anos em pesquisas de ambiente de trabalho, que têm permitido definir e identificar os ´Melhores Lugares para Trabalhar´, medir a confiança no local de trabalho e ajudar qualquer organização a tornar-se num excelente lugar para trabalhar."



"Neste processo, destaca-se a importância de ouvir as perceções e opiniões dos colaboradores, no sentido de reforçar os pontos fortes identificados, assim como construir ações de melhoria", refere a organização.



Em Portugal, o Great Place to Work produz, anualmente, a ´Lista dos Melhores Lugares´ para trabalhar, que é divulgada pela RTP. Distingue ainda organizações pelo desempenho excecional com prémios sociais em cinco áreas distintas: ´Atração de Jovens Talentos´, ´Responsabilidade Social e Organizacional (RSO)´ e ´Sustentabilidade, Igualdade de Género, Liderança´ e ´Saúde e Bem-Estar´.