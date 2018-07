Aveiro acolhe mostra do “PortoCartoon – World Festival” 20 jul 2018, 12:59 A Galeria da Antiga Capitania do Porto de Aveiro recebe, a partir deste sábado, 21 de julho, mais de 80 trabalhos sobre turismo, relativos à edição de 2017 do “PortoCartoon – World Festival”. A inauguração está marcada para o mesmo dia, às 18h30.



A mostra, organizada pelo Museu Nacional da Imprensa (MNI) e promovida pela Câmara Municipal de Aveiro, inclui os trabalhos vencedores, as menções honrosas e os finalistas desta 19ª edição do Grande Prémio “PortoCartoon”. Estão representados trabalhos de todo o mundo, com maior representação de Brasil, Irão e Roménia, para além de Portugal.



O maior destaque vai no entanto, para o cartoon vencedor, intitulado “Sustainable Tourism” do cartunista belga, Luc Vernimmen. Seguem-se os artoons de Jitet Kustana (Indonésia), intitulado“Sunbathing in the Beach”, que recebeu o segundo prémio e o de Angel Boligán (México) premiado com o terceiro lugar.



As exposições “PortoCartoon” estão exibição no MNI (PortoCartoon 2018), no Aeroporto de Pedras Rubras, em Funicular dos Guindais (Porto), na Casa Branca de Gramido (Gondomar), no ISMAI,na Via Catarina, no Café Velasquez, Atmosfera e na Estação Ferroviária de Braga.



Na Rua do “PortoCartoon” (Rua dos Clérigos, Porto) também podem ser vistos alguns desenhos até ao próximo mês de setembro



