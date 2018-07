O comércio da Mealhada volta a estar em festa e de portas abertas à noite já sábado (21 de julho). Pelas ruas haverá animação e música que convidam a um passeio fora de horas e a descobrir as surpresas de cada uma das lojas.



O ´Comércio em festa´ vai decorrer entre as 21h e as 24h nas principais artérias comerciais da Mealhada, numa simbiose de animação e oportunidade para clientes e comerciantes.



A Câmara Municipal da Mealhada garante a animação, desde jogos a música ao vivo, cabendo aos comerciantes a parte das ofertas e promoções. Os aderentes foram desafiados a dinamizarem ações de dinamização e promoções atrativas para os clientes.



O ´Comércio em Festa´ é mais uma das iniciativas no âmbito do programa “Verão é na Mealhada” e tem como objetivo dinamizar as ruas, atraindo potenciais clientes, e estimular a adesão ao comércio tradicional.



Para dia 28 de julho está programado o “Vamos à Praia… na Piscina”. Neste dia, o último de funcionamento da Piscina Municipal da Mealhada, antes do período de férias e de manutenção, a Autarquia convida todos os munícipes a desfrutarem deste equipamento de forma livre. Toda a família pode brincar, nadar e tirar partido da Piscina, seja com os insufláveis infantis ou com a aula de zumba aquática, bem como do seu jardim, que poderá ser zona de piquenique e de toalhas.



O programa “Verão é na Mealhada”, que decorre nos meses de julho, agosto e setembro, visa criar alguma dinâmica na economia local e proporcionar momentos de lazer à população em férias.



