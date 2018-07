1,5 milhões de euros para saneamento básico na Mealhada 20 jul 2018, 10:23 O executivo liderado por Rui Marqueiro anuncia que concretizou cerca de um milhão e meio de obras nas áreas das águas e de saneamento. A primeira das obras a estar praticamente concluída é a empreitada “fecho de rede de água da freguesia de Casal Comba”, que permitirá melhorar, significativamente, o fornecimento de água nas povoações de Lendiosa, Pedrulha, Vimieira e Casal Comba. Esta intervenção, que custou cerca de 670 mil euros (mais IVA), incluiu a renovação de toda a rede existente, eliminando na totalidade o fibrocimento, e permitiu a melhoria da qualidade de serviço, nomeadamente ao nível pressões e caudais adequados. O investimento da Câmara Municipal incluiu ainda a implementação de infraestruturas de apoio ao combate a incêndios. Um outro investimento concretizado na área do abastecimento de água é a ligação em alta, entre o reservatório Fiéis de Deus e Mealhada e a ligação entre Mealhada e Ventosa do Bairro. Esta empreitada foi também já adjudicada por cerca de 112 mil euros. Estas obras integram um conjunto de investimentos no setor das águas e resíduos que "o atual executivo considerou fundamentais para a melhoria da qualidade de vida das populações, cujas empreitadas foram, também recentemente, consignadas." São o caso do fecho de redes de saneamento – ETAR da Mealhada, que custará cerca de 180 mil euros (mais IVA), que incluiu trabalhos nas redes de saneamento de Santa Cristina, Carqueijo, Pampilhosa e Luso, e do fecho de reses de saneamento – ETAR de Barcouço, adjudicada por 120 mil euros (mais IVA), com trabalhos nas redes de saneamento de Santa Luzia, Quinta Branca e Cavaleiros. Estes três últimos – ligação de água em alta e fechos de redes de saneamento – são projetos apoiado por fundos da União Europeia, no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR), Portugal 2020. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)