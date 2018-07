O presidente do Conselho da Indústria, Mira Amaral, acusou hoje o Governo de persistir no erro de Passos Coelho de não avançar com uma rede ferroviária de bitola europeia, que favoreça as exportações.

Mira Amaral, que participava numa conferência sobre a ligação Aveiro/Salamanca, lamentou "o erro" do governo de Passos Coelho de ter desistido da linha Poceirão/Caia em bitola europeia, não honrando os compromissos com Espanha, que foi avançando com a sua rede de bitola europeia, mas desistiu de a fazer chegar à fronteira, devido ao desinteresse português (ler artigo).