Adjudicadas obras de melhoramento da ligação Aveiro-Eixo 20 jul 2018, 09:33 A Câmara Municipal de Aveiro adjudicou a obra de reabilitação da ligação Eixo-Aveiro (ex-EN230) por 188.216 euros, com um prazo de execução de seis meses. "De acordo com o referido diversas vezes pela CCâmara esta é uma estrada de investimento prioritário no atual mandato autárquico (2017/2021), no que concerne à segurança rodoviária e bem-estar dos munícipes que habitam e circulam nesta via", lê-se num comunicado. Segjndo a edilidade, a intervenção acontecerá em 2,1km, entre a Rua das Arrotas e a passagem de nível de Eixo e prevê ainda obras de colocação de betuminoso, sinalização vertical e horizontal, e infraestruturas de gás natural em cerca de 400 metros, nos arruamentos limítrofes à ex-EN230, nas ruas da Areosa, José Mascarenhas, Manuel Gaspar Fernandes, Prof. João Pinho Brandão, Dr. Alfredo Coelho Magalhães e S. Sebastião (até à passagem de nível). "Na presente empreitada tendo em conta as necessidades locais, encontra-se também prevista a pavimentação com construção de infraestruturas de águas pluviais da rua Abílio Tavares da Silva e as ruas José António de Carvalho e do Adro de Cima, circundantes à igreja de Eixo", adianta a autarquia. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)