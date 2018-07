A Assembleia Geral da União Desportiva Oliveirense (UDO) decidiu, esta quinta-feira, abrir o capital da Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas (SDUQ) que gere o futebol profissional a investidores representados pelo antigo jogador Deco.



A entrada far-se-á através da criação de uma Sociedade Anónima desportiva (SAD).



A proposta da direção liderada por Horário Bastos foi tomada com 69 votos a favor, três abstenções e dois votos contra.



"A formalização da SAD deve ser efectivada com a maior brevidade possível", refere uma nota de imprensa.



A Oliveirense irá alienar 70% do capital à filial portuguesa do grupo Panther Sports Enterprise, que gere direitos de jogadores de futebol a partir da Inglaterra, onde tem os escritórios principais.



O clube ficará com os restantes 30%.



Assim, o grupo investidor terá dois elementos na direção da SAD e o clube será representado por um elemento.



O presidente do clube, Horácio Bastos, explicou que os Sub 19 serão também incluídos neste investimento da SAD, "porque o clube quer dar continuidade à aposta que faz há vários anos na formação."



O património do clube continuará nas mãos da Oliveirense e não transitará para a SAD.



Na Assembleia Geral, foi dado a conhecer o projecto de reconstrução e requalificação do Estádio Carlos Osório. "Uma infra-estrutura que, numa primeira fase, vai receber 5100 adeptos e que implica um investimento inicial de cerca de 2,5 milhões de euros, num projecto que prevê ainda mais investimento no futuro", estando previsto arrancar a obra em outubro.

"Ter o Estádio pronto em Junho de 2019 é o objectivo porque permite começar a próxima época a jogar no Carlos Osório", adianta o clube.



Está projectado ainda criar um campo de treinos "no futuro para servir o futebol profissional".



A UDO conclui adiantando que tem como "objectivos desportivos" no futebol "solidificar a presença na 2ª Liga, reconstruir o Estádio Carlos Osório e, no futuro, alcançar a 1ª Liga, tal como acontece com as modalidades Hóquei em Patins e Basquetebol."